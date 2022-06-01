Як пише Politeka.net, популярний гуморист поділився в Instagram зворушливим фото. Кошовий вирішив нагадати українцям про свято, про яке попри війну в країні не можна забувати-День захисту дітей.
Як відомо, гуморист і його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їх старшій доньці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина росте артистичною-вся в тата. У своєму юному віці вона вже встигла засвітитися на телебаченні, продемонструвавши талант до співу і своє почуття гумору.
Молодшій доньці Кошових, Серафимі, зараз 7 років. Саме її показав на новому фото Євген. На знімку дівчинка була одягнена в миле рожеве плаття, а на її голові красувався ободок з квітами. Серафима зворушливо притискалася до тата і посміхалася.
"Бережіть дітей", - коротко підписав знімок Кошовий.
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Шанувальники артиста не змогли пройти повз фото.
"Щастя вам і якнайшвидшої перемоги", "як Варенька, говорила, я дуже люблю татуся!!!!!!Я думаю і сімочка в обнімашках. Значить Женечка, ти Талантище і в сім'ї і на роботі", "яка лапуля. Зростає майбутнє України!", "Женечка, Вашій родині миру, добра і благополуччя", "маленькі ангели", "бережіть себе і діточок!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" розповіла про дітей, які постраждали від війни.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з болем розповіла про День захисту дітей.
Також Politeka писала, що MamaRika поскаржилася на свій стан.