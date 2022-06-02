Как пишет Politeka.net, популярный комик поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.

В День защиты детей Ткач решил напомнить своим соотечественникам о том, как много подрастающее поколение значит на самом деле. В такое тяжелое время как сейчас юморист подчеркнул, как важно защищать тех, кто сам не может этого делать.

Комик опубликовал новое фото своей 7-летней дочери Лизы. Сейчас девочка ходит с очень патриотичной прической – ее волосы заплетены в мелкие косички с желто-голубыми нитями. На фото Лиза мило улыбалась и демонстрировала собранные ромашки.

«Берегите свое будущее, родненькие», - подписал снимок дочери Ткач.

Поклонники артиста не смогли пройти мимо.

«Красотка Лиза», «Дядька Юрка, она на вас так похожа», «Красавица маленькая», «О, Ткаченя маленькое появилось», «Такая красотка!», «Лапуля, будь здорова и счастлива», «Мирного неба и счастливого детства», «Маленькое чудо», - пишут люди под снимком.

Напомним, Никитюк растрогала открыткой, которую получила от маленькой Софии.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" показала, как занимается с дочерью балетом.

Также Politeka писала, что экс-"холостячка" Мишина объяснила, как россияне могут творить такие зверства в Украине.