На своей странице в Instagram звезда разместила видеоинструкцию по приготовлению вкусных банановых оладий с шоколадом.
"Это прекрасный завтрак как для любителей сладенького на завтрак, так и для наших деток!",- рекомендует Анна.
Если у вас пропадают бананы, не спешите их отправлять на помойку, даже знаменитости пускают их в ход. Всего процесс приготовления занимает 10 минут. Нам понадобятся:
Бананы-2 шт;
Яйца-2 шт;
Рисовая мука-120 гр;
Сахарная пудра - 1 чайная ложка;
Разрыхлитель - 1 чайная ложка;
Шоколад.
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"Бананы измельчаем блендером, добавляем все ингредиенты , перемешиваем и жарим на среднем огне! Приятного аппетита", - пояснила Саливанчук.
Украинцы в комментариях благодарят артистку за рецепт и признаются, что это действительно очень вкусно:
"как вкусно!😍";
"Это очень вкусно спасибо Вам за рецепт";
"Вы такая молодец! Горжусь вами и всем нашим ВСУ";
"🔥Круто🔥".
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