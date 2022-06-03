Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась интересным и простым рецептом.

На своей странице в Instagram звезда разместила видеоинструкцию по приготовлению вкусных банановых оладий с шоколадом.

"Это прекрасный завтрак как для любителей сладенького на завтрак, так и для наших деток!",- рекомендует Анна.

Если у вас пропадают бананы, не спешите их отправлять на помойку, даже знаменитости пускают их в ход. Всего процесс приготовления занимает 10 минут. Нам понадобятся:

Бананы-2 шт;

Яйца-2 шт;

Рисовая мука-120 гр;

Сахарная пудра - 1 чайная ложка;

Разрыхлитель - 1 чайная ложка;

Шоколад.

"Бананы измельчаем блендером, добавляем все ингредиенты , перемешиваем и жарим на среднем огне! Приятного аппетита", - пояснила Саливанчук.

Украинцы в комментариях благодарят артистку за рецепт и признаются, что это действительно очень вкусно:

"как вкусно!😍";

"Это очень вкусно спасибо Вам за рецепт";

"Вы такая молодец! Горжусь вами и всем нашим ВСУ";

"🔥Круто🔥".

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