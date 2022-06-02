Популярный украинский певец и продюсер Александр Пономарев, который недавно вместе с Дзидзьо представил веселую песню для поддержания духа украинских защитников, часто делится с поклонниками яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист записал короткое видеообращение, в котором поздравил украинцев с христианским праздником.

В ролике Александр с улыбкой на лице шагает по двору под черешнями, видно, что он в отличном расположении духа. В видео он поздравил с праздником: "Поздравляю с Вознесением Христовым! Дай Боже!". В подписи к публикации Пономарев также написал это поздравление.

В комментариях к видео украинцы начали благодарить Александра и поздравлять его в ответ: "Взаимно", "С праздником вас", "Я тоже сейчас в Киеве", "И Вас поздравляю, Александр. Пусть Господь хранит!", "Взаимно, всего самого лучшего!", "Мира и Божьей Благодати!", "Дай Боже", "Тебя также поздравляю с праздником".

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