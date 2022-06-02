Макс Барских с первых дней войны говорит правду о зверствах оккупантов, что не нравится многим на россии.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Макс Барских после вторжения рф в Украину обозвал россию "дырявой" и запретил там свою музыку. Правда теперь риторика Макса стала более лояльной, а музыка снова доступна для пользователей из рф. При этом Барских заявил, что его команда работает над тем, чтобы удалить треки из доступных для россиян сайтов.

Этот факт так разозлил российского актера Оскара Кучеру, что он в Telegram-канале не побрезговал нецензурными словами в адрес исполнителя и намекнул на возможную расправу.

Оскар Кучера пожелал Максу Барских хорошей охраны на концертах, на которых будут присутствовать россияне.

"Чм* Барских, орущий два месяца назад, что для русских он петь не будет, и что мы все тут в россии конченые, сперва открыл доступ к своим песням для россии, а теперь уже и не против присутствия русских у него на концертах. Надеюсь, к нему придут на концерт, и я желаю ему хорошей охраны", - написал Кучера.

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Макс Барских объяснил, почему 9 мая в рф не День Победы.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.



