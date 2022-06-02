Как сообщает Politeka.net, от оккупантов пострадал родительский дом певицы Оли Цибульской, который находится в Ирпене Киевской области. В прямом эфире телемарафона певица призналась, что ее родители провели неделю в оккупации и поделилась некоторыми подробностями.
Оля Цибульская не знала живы ли они в принципе и это был самый сложный момент в ее жизни, который и сейчас вспоминать очень больно. К счастью, благодаря военным, ей удалось их эвакуировать в безопасное место.
Она также призналась, что российские оккупанты полностью уничтожили квартиру ее родителей в Ирпене. Их квартира разбомблена полностью и прострелена танками.
"Я плакала еще больше, когда увидела эти фото и видео, потому что понимала, что папа с мамой могли быть там и мы не знаем до конца, в какой это момент случилось. Или в тот день, когда нам удалось их вытащить оттуда, или, возможно, позже", - рассказала певица.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете: фото и подробности последствий
Мужчина открыл стрельбу в больнице, известно о погибших: появились кадры с места трагедии
В Бундестаге "разнесли" Шольца из-за Украины: "Что вы нам не говорите, канцлер?"
Кароль оставила образ строгой леди и превратилась в украинку-бунтарку: кадры преображения
Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская устроила зажигательные танцы с сыном.
Как сообщала Politeka, Цибульская остро отреагировала на заявление Макса Барских.
Также Politeka писала, что Цибульская коротким видео показала, как изменилась ее жизнь за две недели.