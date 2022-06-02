Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино, а также супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У знаменитости есть двое детей и она сейчас активно возвращает свою фигуру, которая была до родов. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где активно ведет блог, а в этот раз решила поболтать со своими фанатами.

"Спросите у меня что-то...", - написала Анна в публикации.

"Не жалеете, что подстригли волосы? Вам очень идет", - написал фанат.

"Нет, хочу еще короче", - ответила Анна и показала свое фото с короткими волосами.

"Вы не думали написать книгу своих рецептов?", - спросил еще один человек.

"Думаю, это следующий шаг", - призналась Анна и показала фотографию, где лакомиться оладьями.

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