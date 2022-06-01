Как пишет Politeka.net, жена продюсера студии «Квартал 95» Александра Божкова поделилась в Инстаграм новым постом.

Эта весна для большинства украинцев стала не такой, как все предыдущие. Своими впечатлениями от пробуждения природы под взрывы и сирены воздушной тревоги поделилась Саливанчук.

Актриса призналась, что не хотела бы повторения такой весны.

«Прощай, весна, такой больше не хочу. Я тебя и не ощутила, а завтра уже лето, а на душе зима», - написала актриса.

Она также поделилась в посте стихотворением авторства Надежды Красоткиной, в котором описываются ужасы войны на фоне весенней красоты

Свой пост Саливанчук сопроводила яркими фото, на которых позировала рядом с цветущим каштаном. Несмотря на яркие краски весны, сама актриса на снимках выглядела немного грустной.

Поклонники Саливанчук тут же откликнулись на ее пост.

«Такое же чувство, будто до сих пор зима...», «Так чувственно», «Главное, чтобы лето было мирным», «Очень красивая женщина», - пишут люди.

Напомним, Слава Каминская "загуляла" с молодой компанией за границей.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука поделилась воспоминаниями из прошлого.

Также Politeka писала, что украинский актер спас за войну две сотни животных, с чего все началось.