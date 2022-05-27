Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, которому родила двоих детей. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами в спортивном костюме, хвастаясь идеальной фигурой.

"Мое утро начинается со спорта. Вот такая я спортивная леди. Всем желаю того же самого, ибо я два с половиной месяца ленилась что-то делать, не было никакой силы, а сейчас заставляю почти каждый день", - сказала Саливанчук.

А до этого Анна показывала, как ребенок ест макароны. На кадрах он их держал просто в руках.

"Чтобы вы понимали, макарошки по всей квартире", - написала на кадрах Саливанчук.

Напомним, опухшая и заплаканная жена продюсера из "Квартал 95" честно показала себя

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" довела украинцев до слез новым видео

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" призналась в фобии, которую получила еще в 5 лет