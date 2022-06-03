Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая стала женой главного героя реалити-шоу "Холостяк" Никиты Добрынина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась с фолловерами очаровательным семейным фото на фоне потрясающей украинской природы.

Как оказалось, Даша и Никита решили показать маленькому сыну Льву овец и коз, и отвезли его на ферму среди карпатских гор. Там же и устроили красивую семейную фотосессию. На снимке видно, что малыша Добрынин держит на своих плечах, а рядом стоит Квиткова в красивом платье.

В подписи к публикации блогерша написала: "У нас невероятно красивая страна. Вчера ездили на ферму, чтобы показать сыну виды, коз и овец". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото, засыпая парочку комплиментами: "У нас неописуемые красоты. Такое теплое фото и такая красивая семья, будьте здоровы и счастливы под мирным небом", "Очень красивая фотография. А где это место?", "Очень красиво", "Как красиво", "Какая красота", "Вы такие красивые", "Я сначала подумала, что это не в Украине, а потом еще раз вернулась к сообщению. И я еще раз убеждаюсь в том, что Украина очень красивая страна".

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