Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым активно поддерживают Украину в борьбе против путинской агрессии. Сейчас Катя занимается своим проектом "Поиск пропавших" и помогает украинцам находить родных.

На своей странице в Instagram звезда разместила срочное обращение с просьбой помочь девушке Насте из Харькова, чей отец пропал без вести, а позже похожего мужчину видели в Днепре.

"Друзья! Нужна ваша помощь! Срочная, всех, кто в Днепре.

История началась в Харькове, когда Галка Алексей Иванович 1955 года рождения, вышел из дома и пропал. Это было два месяца назад", — пояснила Осадчая.

После длительных поисков дочери, похожего мужчину заметили в Днепре и уже почти на 100% уверены, что он был замечен за Северным рынком в Днепре.



"Если вы имеете возможность приехать в указанные места, имеете автомобиль, ведь дочь не в Днепре и можете быстро приехать, если вы можете скоординироваться и прочесать улицы вокруг рынка и проспекта Пушкина, напишите под этим постом, давайте вместе найдем мужчину, который скорее всего потерял память", — попросила телеведущая.

Напомним, что Катя Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.