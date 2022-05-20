Взрослые украинцы сделают все, чтобы дети жили в процветающей стране и все ужасы настоящего остались воспоминаниями.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Катя Осадчая не смогла сдержать эмоций во время рассказа о детях из Мариуполя, которым чудом удалось спастись из блокадного города. Историю она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Братики пришли в центр к волонтерам. Когда им давали печеньки, они спрашивали "нужно ли с кем-то делиться", а когда пили воду, то после нескольких глотков, спрашивали "можно ли выпить весь стакан". Старший мальчик рассказал, что его "города больше нет", а младший с добротой и надеждой добавил: "море осталось".

Катя Осадчая оказалась под впечатлением и написала, что российские воры принесли в нашу страну лишь боль и горе, но им никогда не отобрать у украинцев самого важного - того, что делает нас непобедимыми.

"Они у нас не отберут того, что дала земля и природа и нас у себя тоже не отберут, нашу любовь к стране, нашу "Калину", что на повторе в голове. Наши воспоминания о теплом море в Ялте, домики отдыха на Черниговщине, где Десна разливается весной, остров Змеиный, о котором в детстве легенды рассказывала мама, ведь его было видно с пляжа. Все это дает нам сил бороться и этим мы непобедимы!", - отметила телеведущая в своем посте.

В заключении Катя Осадчая, пообещала, что взрослые украинцы сделают все, чтобы дети жили в процветающей стране и все ужасы настоящего остались воспоминаниями о борьбе за свободу.

Напомним, что Осадчая заметно преобразилась ради выхода в эфир.

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