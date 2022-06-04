Как пишет Politeka.net, культовая украинская актриса с первых дней российской агрессии освещает ситуацию в Инстаграм, призывает людей помочь нуждающимся и сама стала участницей волонтерской организации. Артистка также стала чаще общаться с аудиторией.

Недавно Ольга принимала участие в специальном концерте для военнослужащих. Для выступления звезда выбрала традиционный наряд - вышитое украинское платье с оригинальным дизайном и цветами на рукавах.

Минимум деталей и лаконичный образ выгодно смотрелся на испонлительнице, которой удается выглядеть значительно моложе своих лет.

«Концерт для военнослужащих 27 Печерской бригады Национальной гвардии Украины» - пишет Сумская под кадрами.

Также Сумская поделилась в своем Инстаграм трогательным постом, в котором показала своих дочерей. Как известно, их у нее двое – старшая Антонина Паперная, и дочь от второго брака Анна Борисюк.

«Дети – это наши ангелы и будущее детей зависит от нас, а наше будущее зависит от них. Дети не должны страдать от того, что кто-то считает их чужими. Они должны жить в мире, который не знает, что такое война, жестокость, боль и насилие», - написала Сумская.

Напомним, Никитюк растрогала открыткой, которую получила от маленькой Софии.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" показала, как занимается с дочерью балетом.

Также Politeka писала, что экс-"холостячка" Мишина объяснила, как россияне могут творить такие зверства в Украине.