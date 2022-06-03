Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая недавно представила свое новое шоу для поднятия боевого духа украинских защитников, часто делится подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала кадры с маленьким сыном Нестором.

На кадрах Оля показала, как ее сын занимается во время дистанционного обучения. По словам артистки, Нестору это дается весьма непросто. На кадрах можно увидеть, как мальчишка сидит за ноутбуком, видимо, на кухне, еще книгами и конспектами обложился. При этом выглядит очень сосредоточенным, и внимательно слушает учительницу.

В подписи к сторис с Нестором Цибульская написала: "Мое сердечко. Школа до конца июня. Нестор держится изо всех сил".

Отметим, что ранее Оля показывала себя, как выглядела около десяти лет назад. На снимках певица запечатлена на сцене в красивых нарядах, во время большого концерта в Киеве в далеком 2013 году. Выглядит она на этих фото еще совсем юной и счастливой.

Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" с красоткой-женой показали украинцам пример семейной жизни: "Вот уже 16 лет...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева после нового дуэта поразила украинцев откровением: "Очень трудно оставаться с...".

Также Politeka писала, что Жена Ткача из "Квартал 95" вдали от Украины поразила семейными кадрами: "И такие похожие!".