В этот раз Катерина попрощалась с коллегой и товарищем, с которым ранее работала. Но из-за войны они так и не смогли встретиться. Как известно, артистка продолжает заниматься помощью для беженцев и их детей.

«Так больно. Мы никогда не думаем, что можем с кем-то увидеться в последний раз. Нам не хватало одного дня до следующей студии, помешала война. Но мы должны были обязательно встретиться после. Не судьба… Андрей Поршнев» - написала Осадчая под прощальным постом.

«Мне очень больно, что теперь мир будет без тебя. Ты учил отдавать. Друг Поршнев, обнимаю тебя, даже когда ты против. Буду помнить» - также пишет коллега Осадчей.

Также на своей странице в Instagram звезда разместила свое мрачное фото в черной футболке, а также впечатляющие кадры хроники войны, которые войдут в историю Украины.

"100 дней... 100ое 24 февраля. Мы все до победы будем жить 24 февраля. Я вспоминаю, как сначала мы считали часы вторжения, потом дни, месяцы ...мы верили, что не будет сотого дня. Незаметно прошла весна, незаметно наступило лето, но внутри февраль, даже зимние вещи не прячу, все так же под рукой, чтобы надеть и бежать", — поделилась Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая срочно обратилась к украинцам за помощью.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.