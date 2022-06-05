Еще и наши деньги ей нужны.

Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас активно помогает украинцам, которые вынуждены бежать от войны, и освещает военную агрессию рф.

Недавно звезда призналась, что у нее есть проблемы с работой и она не знает, чем заняться. Но Никитюк не прекращает поддерживать и подбадривать украинцев своими шутками и фото в соцсетях.

В своем телеграм-канале ведущая сравнила российскую агрессию в Украине с судебным процессом голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд. Как известно, суд присяжных признал бывшую супругу актера виновной в клевете на него.

"Россия, как Эмбер Херд! Пришла к нам, нагадила на постель! Еще и наши деньги ей нужны!", — шутит Леся Никитюк.

Также в своем телеграме Леся ранее затрагивала другие актуальные для украинцев проблемы, в частности задержку поставок оружия, прогнозы Алексея Арестовича, дефицит топлива и соли:

"Олаф Шольц посмотрел Арестовича и теперь даст нам оружие через 2-3 дня";

"Захотела побыть немного богатой. Съездила за солью на автомобиле".

Напомним, Леся Никитюк затронула вопрос, интересующий украинцев: "А у вас был с Притулой роман?".

Как сообщала Politeka, Никитюк насмешила рассказом о том, кого ей не хватает рядом.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк растрогала открыткой, которую получила от маленькой Софии.