Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас активно помогает украинцам, которые вынуждены бежать от войны, и освещает военную агрессию рф.
Недавно звезда призналась, что у нее есть проблемы с работой и она не знает, чем заняться. Но Никитюк не прекращает поддерживать и подбадривать украинцев своими шутками и фото в соцсетях.
В своем телеграм-канале ведущая сравнила российскую агрессию в Украине с судебным процессом голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд. Как известно, суд присяжных признал бывшую супругу актера виновной в клевете на него.
"Россия, как Эмбер Херд! Пришла к нам, нагадила на постель! Еще и наши деньги ей нужны!", — шутит Леся Никитюк.
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Также в своем телеграме Леся ранее затрагивала другие актуальные для украинцев проблемы, в частности задержку поставок оружия, прогнозы Алексея Арестовича, дефицит топлива и соли:
"Олаф Шольц посмотрел Арестовича и теперь даст нам оружие через 2-3 дня";
"Захотела побыть немного богатой. Съездила за солью на автомобиле".
Напомним, Леся Никитюк затронула вопрос, интересующий украинцев: "А у вас был с Притулой роман?".
Как сообщала Politeka, Никитюк насмешила рассказом о том, кого ей не хватает рядом.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк растрогала открыткой, которую получила от маленькой Софии.