Об этом рассказала российским СМИ PR-менеджер популярной певицы украинского происхождения Анастасия Драпеко.

Она призналась, что больше не работает с Брежневой, а сама певица покинула россию и не планирует возвращаться.

«Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется», - заявила Драпеко.

Как известно, Брежнева много лет работала и жила в россии со своим мужем Константином Меладзе. Однако, после полномасштабного вторжения рф в Украину певица открыто и резко осудила войну. Вскоре стало известно, что она отправилась в Польшу, где в качестве волонтера помогает украинским беженцам.

В то же время российские компании стали отказываться от сотрудничества Брежневой и разрывать с ней рекламные контракты.

Также пошли слухи о том, что певица разошлась со своим мужем, который с начала войны ни разу не выступил в поддержку Украины. Известно, что Меладзе «пережидает» происходящее в Италии. Отмечается, что звездный продюсер боится делать какие-либо заявления, чтобы не потерять свои источники заработка в россии.

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