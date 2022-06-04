Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и танцор. Также звезда долгое время судит талант-проекты, а в последнее время занимал кресло судь "Танців з зірками". У Влада есть красотка-жена Лилия, которая родила ему сына - Леона. Не забывает Влад и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз звезда решил показать последнее довоенное фото сына.
"Наша последняя киевская фотосессия. Леон еще с передними зубами. Теперь – без
Дни перепутались, но 1 июня свой подарок он получил)
Желаю, чтобы Ты никогда больше не услышал выстрелов и бомб! Будь здоров и умным!
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
«Война трансформировалась»: как изменится ситуация на фронте в ближайшие недели, прогноз
Звезда 1+1 Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью: "Это отдельная история..."
"Это было трудно": СМИ узнали, какое поручение дал Си Цзиньпин в отношении рф, которая просит о помощи
Штрафы до 51 тысяч гривен: за что снова придется платить украинцам
А пока занимаемся домашним образованием, поэтому все, кто увидит нас с Лилией с нервным тиком – не удивляйтесь…", - написал Влад.
Как можно заметить, фото было сделано на рождественские праздники.
Напомним, Влад Яма показал, с кем провел этот день, четыре года назад
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма колко подшутил над Путиным, вспомнив фильм "Назад в будущее
Также Politeka сообщала, что Пономарев и Влад Яма потроллили требования России к Украине