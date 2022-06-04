Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и танцор. Также звезда долгое время судит талант-проекты, а в последнее время занимал кресло судь "Танців з зірками". У Влада есть красотка-жена Лилия, которая родила ему сына - Леона. Не забывает Влад и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз звезда решил показать последнее довоенное фото сына.

"Наша последняя киевская фотосессия. Леон еще с передними зубами. Теперь – без

Дни перепутались, но 1 июня свой подарок он получил)

Желаю, чтобы Ты никогда больше не услышал выстрелов и бомб! Будь здоров и умным!

А пока занимаемся домашним образованием, поэтому все, кто увидит нас с Лилией с нервным тиком – не удивляйтесь…", - написал Влад.

Как можно заметить, фото было сделано на рождественские праздники.

Напомним, Влад Яма показал, с кем провел этот день, четыре года назад

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма колко подшутил над Путиным, вспомнив фильм "Назад в будущее

Также Politeka сообщала, что Пономарев и Влад Яма потроллили требования России к Украине



