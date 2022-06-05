Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм певица поделилась отрывком из своего интервью, в котором речь шла о различиях российского и украинского обществ.
Так, Цибульская заявила, что в Украине не привыкли считать себя дополнением к мужчине.
«Мы же красивые не ради мужчин. Женщина сама на себя с любовью смотрит в зеркало, когда она себе нравится. С этого начинается все», - рассказала певица.
Она вспомнила о том, как во время Второй мировой войны американские женщины носили яркий макияж и красную помаду, что очень не любил Гитлер.
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«Женщина никогда не была приложением к мужчине. И поверьте, что те парни, которые защищают нас на передовой, к нашим женщинам так не относятся, как могут относиться орки. Наши мужчины уважают женщину», - подчеркнула Цибульская, обратив внимание на еще одно отличие украинцев от россиян.
В комментариях к ее посту большинство поклонников артистки поддержали ее позицию.
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