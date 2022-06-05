56-летняя Алла Мазур 5 июня, в Международный день людей, преодолевших рак, опубликовала мощный пост у себя в Instagram. Ведущая назвала онкологию еще одним маловидимым, но очень изнурительным и тяжелым фронтом в Украине.
Звезда также показала фото Алексея Самсонова, на которых в приспособленном подвале, под вой сирен и под угрозой взрывов проходили химиотерапию пациенты одного из столичных онкоцентров."У онкопациентов сейчас две войны. С врагом внутренним - раком. И - внешним. По данным ВОЗ, по меньшей мере 3000 украинцев с хроническими заболеваниями умерли, потому что не смогли в условиях российской агрессии продолжить лечение. Около 400 медицинских учреждений - повреждены: из — за обстрелов и бомбардировок рашистов", - пояснила Алла Мазур.
Чтобы напомнить о проблеме онкопациентов телеведущая призвала украинцев поделиться в соцсетях своей историей или путем родных или знакомых, которые борются с раком. Также можно приобщитьс к фотомарафону на Михайловской площади в Киеве.
Напомним, телеведущая "1+1" Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.
Как сообщала Politeka, звезда 1 + 1 Марика Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.
Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.