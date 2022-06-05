56-летняя Алла Мазур 5 июня, в Международный день людей, преодолевших рак, опубликовала мощный пост у себя в Instagram. Ведущая назвала онкологию еще одним маловидимым, но очень изнурительным и тяжелым фронтом в Украине.

Звезда также показала фото Алексея Самсонова, на которых в приспособленном подвале, под вой сирен и под угрозой взрывов проходили химиотерапию пациенты одного из столичных онкоцентров.

"У онкопациентов сейчас две войны. С врагом внутренним - раком. И - внешним. По данным ВОЗ, по меньшей мере 3000 украинцев с хроническими заболеваниями умерли, потому что не смогли в условиях российской агрессии продолжить лечение. Около 400 медицинских учреждений - повреждены: из — за обстрелов и бомбардировок рашистов", - пояснила Алла Мазур.