Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая недавно призналась, что ей не 38 лет, а 43. У звезды есть двое детей - 17-летняя дочь Маша и 10-летняя дочь Алиса. Маша уже пошла по стопам мамы и стала солисткой новой панк-рок группы, а также строит карьеру блогера. У девушки сотни тысяч подписчиков в разных социальных сетях и она пытается постоянно радовать свою аудиторию. А в этот раз Маша поделилась видео в своем ТикТок, показав, какую музыку слушает с папой.

"Мы с папой в детстве всегда в машине слушали детские песенки", - было написано в публикации.

"Я с папой...", - продолжалось в видео и играла песня Rammstein - Du Hast.

Фанаты сразу начали обсуждать публикацию Маши:

"Почему не Полякову", "Я и сейчас такое слушаю", "Блин, мне надо это скачать", "Я с сестрой, когда никого дома нет", "А потом приходила мама и включала себя?"

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