Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица. У звезды есть две дочери Маша и Алиса. Страшей уже исполнилось 17 лет и она уже пошла по стопам матери, став солисткой молодежной рок-группы. Не забывает Маша и об ТикТок, где активно развивает блог. А в этот раз дочь Поляковой показала идеальную фигуру, задрав футболку.

Маша на кадрах подшутила о том, как она сдавала экзамены, намекая на поднятой футболке.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Дададада, а ЗНО то просто пугали нас, а его отменили", "Мне тоже 16", "Моя учительница с математики, когда весь час кричала о ЗНО", "Я бы дала 23, не меньше".

Напомним, 16-летняя дочь Поляковой показала, как бушует по ночам, пока мама не видит

А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека

Также Politeka писала, что Дочь Поляковой просит о помощи, под Киевом без вести пропали две семьи



