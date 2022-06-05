Популярна українська співачка Тіна Кароль вирушила закордон з благодійними концертами кілька місяців тому. Артистка не повертається додому, але підтримує країну і висвітлює ситуацію з вторгненням окупантів. При цьому виконавиця робить звіти в Instagram.

Нерідко образи Кароль дивують і радують шанувальників. А виступ співачки в білому дизайнерському вбранні без зайвих деталей навіть вразив зал. Виконавиця постаралася передати силу почуттів в одній зі своїх улюблених композицій.

"Шукай мене; дуже чуттєво! 🙌 😍 ; Красива пісня від чудової Тіни Кароль; чому немає кліпу на цю пісню? Чому так довго не співала? Одна з кращих пісень Підлужного, таке чуттєве виконання! ❤ ; Одна з кращих пісень, та правда, а є ще скільки таких не знятих кліпів, Ех!!; Привіт. Прекрасна і чуттєва пісня " - пишуть в мережі.

Ще недавно зірка була в Японії, де встигла запам'ятатися багатьом, за словами місцевих ЗМІ, в якості "української Брітні Спірс". А сьогодні стало відомо, що виконавиця вже спілкується з колегами та послами в Італії.

"Тіна Кароль знаходиться в Італії в рамках концертного туру воєнного часу. Перед концертом у Римі співачка зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці Ярославом Мельником» - сказано під кадрами.

Також Кухар з "Танців з зірками" показала, як займається з дочкою балетом.

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