Ведучий шоу" Маска " Володимир Остапчук не зміг виспатися в неділю через окупантів.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість одружений на красуні Христині, з якою разом з 2020 року. Після початку війни Остапчук відправився захищати Україну, а дружина зайнялася благодійністю. Не забуває Остапчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А на нових кадрах Володимир поділився проблемою, яка його наздогнала з ранку. Володимир був топлес і прикривався ковдрою.

"Прокинулися від прольоту ракети над головою. Ну клас, неділя", - написав Володимир.

А до цього ми повідомляли, що Остапчук відпочивав разом з дружиною у друзів за містом. Там Христина зізналася про свою мрію.

"А взагалі, коли я приїжджаю за місто в приватний будинок, то я так сильно мрію про наш будиночок", - написала Христина.

Нагадаємо, дружина ведучого" Маски " Остапчука зізналася, чого хоче

А ще Politeka повідомляла, що ведучий шоу" Маска " Остапчук зізнався, чим ласував у дитинстві

Також Politeka писала, що Остапчук нагадав українцям про трагедії з дітьми і показав кадри



