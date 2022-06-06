Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва продовжує активно вести соціальні мережі і розповідати про свої будні в Instagram. При цьому Надя уникає питань про розлучення та особисте життя, роблячи акцент саме на своїй творчості.

Через десять років роботи в групі "Время и Стекло" Надя вирішила стати сольною співачкою, а її колега Олексій Завгородній почав активніше працювати в групі з Потапом. Артистка в свою чергу випустила вже не одну пісню і активно працювала над новими.

Через деякий час Надя також випустила першу україномовну композицію з Артемом Пивоваровим. А цього разу заявила, що готує ще дещо цікаве:

"Яка пісня буде..."- інтригує Надя під час роботи над композицією.

Також встигає Надя знімати Тік-Ток відео, щоб як і раніше спілкуватися з частиною аудиторії. Артистка не так давно заінтригувала фанатів кадрами з відпочинку і встигла похвалитися підтягнутою фігурою в маленькій білій сукні.

"Нудьгували?» - пише Надя під відео.

У мережі відразу відповіли: »Ні, без Вовки не цікаво; невже нарешті будуть україномовні зірки без терпіння всього російського😏; по Дантесу печаль😏".

Також Дантес показав жінку, яка не залишила його байдужим

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва поклала слова Тараса Шевченка в нову пісню

Також Politeka писала, Дорофєєва спокусила сміливими образами на вулиці, оцінила і Нікітюк