Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва продовжує активно вести соціальні мережі і розповідати про свої будні в Instagram. При цьому Надя уникає питань про розлучення та особисте життя, роблячи акцент саме на своїй творчості.
Через десять років роботи в групі "Время и Стекло" Надя вирішила стати сольною співачкою, а її колега Олексій Завгородній почав активніше працювати в групі з Потапом. Артистка в свою чергу випустила вже не одну пісню і активно працювала над новими.
Через деякий час Надя також випустила першу україномовну композицію з Артемом Пивоваровим. А цього разу заявила, що готує ще дещо цікаве:
"Яка пісня буде..."- інтригує Надя під час роботи над композицією.
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Також встигає Надя знімати Тік-Ток відео, щоб як і раніше спілкуватися з частиною аудиторії. Артистка не так давно заінтригувала фанатів кадрами з відпочинку і встигла похвалитися підтягнутою фігурою в маленькій білій сукні.
"Нудьгували?» - пише Надя під відео.
У мережі відразу відповіли: »Ні, без Вовки не цікаво; невже нарешті будуть україномовні зірки без терпіння всього російського😏; по Дантесу печаль😏".
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