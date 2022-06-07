Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева раскрыла, действительно ли ждет еще одного ребенка.

Бывшая участница «Танців з зірками» прокомментировала предположения о своей третье беременности. Напомним, что накануне Гвоздева сообщила поклонником, что они с мужем хотят поделиться с ними долгожданной новостью. Хореограф предложила людям угадать, о чем идет речь, и в качестве одного из вариантов указала ответ «в третий раз беременна».

Однако, уже сегодня звезда пояснила, что этот вариант ответа был неправильным.

«Проснулась утром, а весь директ завален поздравлениями, пожеланиями насчет будущего ребеночка! Друзья, мне конечно же приятно, что вы так обрадовались. Я тронута, но я не беременна! Сегодня у нас с мужем есть двое прекрасных детишек и нам этого достаточно», - заявила Гвоздева.

Она также рассказала о той самой новости, которую планировала сообщить. Как выяснилось, они с мужем давно считали, что их квартира стала слишком маленькой для семьи.

«Всю жизнь мы с мужем мечтали о нашем отдельном семейном гнездышке, где будет очень уютно, где будут бегать наши дети! Мы плодотворно, тяжело работали много лет, собирали по крошкам средства и очень долго выбирали новое место для нашей семьи, и за два года до начала войны начали строительство дома!», - поделилась Гвоздева.

Она призналась, что после начала войны они с мужем какое-то время не знали, что будет дальше.

«В доме еще куча дел и работы, но газон засеяли уже этой весной! Жизнь продолжается и мы с семьей продолжаем строить ее в нашей стране», - заявила танцовщица.

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