Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с начала войны осталась в Украине и активно занялась волонтерством, часто делится с поклонниками забавными фото и видео в Instagram. Так, в этот раз звезда показала в сторис своего песика Рафика, которого раньше называла своим "меценатом", а также рассказала, что соцсеть удалила сторис с ее собакой.

"Серьезно? Рафика за что? А, точно, это же бандеровский пес", - подписала одну из сторис недовольная Леся. При этом не совсем понятно, почему предыдущую сторис с домашним любимцем телезвезды удалили.

Также она выложила в сторис видео с Рафиком, на котором показала, какой он "злостный и опасный", снова называв его "бандерособакой".

"Доброе утро! Я бандерособака. Я отгрызу яйка каждому, кто посягнет на нашу землю", - грозно говорит Никитюк от имени своего песика, демонстрируя его острые зубы.

Напомним, "Очень хочу попробовать": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал украинцев сюрпризом.

Как сообщала Politeka, "Традиция нарушилась": Гросу показала детское фото и поделилась, о чем грустит в день рождения.

Также Politeka писала, что Не только похудение: Боржемская из "Зважені та щасливі" собралась влюбить всех в украинский язык.