Как пишет Politeka.net, Злата Огневич после участия в "Холостячке" осталась одна и все больше времени уделяет своей карьере, устаивает концерты и помогает украинцам, пострадавшим от агрессии рф. Также певица ведет своей блог, в котором рассказывает о разных моментах своей жизни.

В этот раз Злата показала сборы перед выездом и свои вечера в поезде.

«Что вы знаете про прокрастинацию? Я до сих пор не собрала вещи (поезд уже сегодня, но покатаюсь еще немного.

А вот доброй ночи, целый вагон артистов. Обожаю!» - пишет Огневич под вечерники кадрами из своего нового путешествия.

Ранее мы писали, экс-избранник Златы Андрей Задворный поскандалил на пост-шоу и даже высмеял слезы артистки. Прославившись, он прекратил с ней общение и причины расставания не стал говорить. Злата же обращалась к психологу. И продолжает ходить на сеансы.

«Такие события усталости бывают, когда ты говоришь себе: все, я дальше сам не могу. Вот я, например, поняла, что не вывожу всего этого и обратилась к психологу. Вообще, обращаться к психологу – это нормально!» - говорит Огневич.

Напомним, Цибульская рассказала, зачем ей понадобился молодой украинский любовник.

Как сообщала Politeka, жена Решетника в стильном наряде подружилась с конем.

Также Politeka писала, что Подкопаева удивила признанием об общении со своей кумой Ани Лорак.