Ольга сама воспитывает дочь Веру, которая родилась в 2016 году. Мартыновская и отец девочки Иван Кобец познакомились в киевском ресторане, где вместе работали. В 2015 они поженились, но брак не продлился долго, в уже в начале 2020 года они официально развелись.
На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" разместила трогательное фото объятий с дочкой и важный призыв по поводу преступлений, которые российские оккупанты совершили против детей.
"Историй преступлений, совершенных против детей Украины множество. И от каждой из них в жилах стынет кровь и отнимает речь. Несколько дней назад прочитала историю Маши из Мариуполя, которая наступила на розетку в окрестностях города. Розетка оказалась растяжкой. Ребенку сделали операцию, он жив. Но можно ли это простить?", - рассказала Ольга.
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"Мои хорошие, я прошу вас: не молчите! По инициативе офиса Генерального прокурора был создан сайт warcrimes.gov.ua, где можно безопасно оставить информацию и улики против военных российской армии. Только вместе, рассказывая о том, что происходит, мы будем иметь возможность наказать виновных", — призвала Мартыновская.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" наконец воссоединилась с Ярославским.
А еще Politeka сообщала, что Ольга Мартыновская призналась, по чем соскучилась в Киеве.
Также Politeka писала, что Владимир Ярославский с "Мастер Шеф" поразил трепетными кадрами, Мартыновская оценила.