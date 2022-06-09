Шеф-повар и экс-судья проекта "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским Ольга Мартыновская, которая сейчас работает в Париже, записала новое обращение к украинцам.

Ольга сама воспитывает дочь Веру, которая родилась в 2016 году. Мартыновская и отец девочки Иван Кобец познакомились в киевском ресторане, где вместе работали. В 2015 они поженились, но брак не продлился долго, в уже в начале 2020 года они официально развелись.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" разместила трогательное фото объятий с дочкой и важный призыв по поводу преступлений, которые российские оккупанты совершили против детей.

"Историй преступлений, совершенных против детей Украины множество. И от каждой из них в жилах стынет кровь и отнимает речь. Несколько дней назад прочитала историю Маши из Мариуполя, которая наступила на розетку в окрестностях города. Розетка оказалась растяжкой. Ребенку сделали операцию, он жив. Но можно ли это простить?", - рассказала Ольга.

"Мои хорошие, я прошу вас: не молчите! По инициативе офиса Генерального прокурора был создан сайт warcrimes.gov.ua, где можно безопасно оставить информацию и улики против военных российской армии. Только вместе, рассказывая о том, что происходит, мы будем иметь возможность наказать виновных", — призвала Мартыновская.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" наконец воссоединилась с Ярославским.

А еще Politeka сообщала, что Ольга Мартыновская призналась, по чем соскучилась в Киеве.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский с "Мастер Шеф" поразил трепетными кадрами, Мартыновская оценила.