Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская призналась, за чем соскучилась в Киеве, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже. Также звезда судит проект "Мастер Шеф", а еще пишет книги украинских рецептов. Сейчас Оля за пределами Украины, но не забыла о Дне рождения Киева. В своем блоге Инстаграм Мартыновская опубликовала свежие кадры, рассказав, по чему скучает в столице.

На первом фото Ольга показала свою дочь Веру.

"Наш Киев и его самое красивое небо. Сегодня у тебя День Рождения. Твоя девочка хочет домой", - написала Ольга.

На втором фото Оля показала себя. Звезда держала в руках SUB-доску, будучи на Днепре.

"И твоя взрослая девочка хочет на Днепр", - написала Оля.

"Буду целовать Крещатик и умываться Днепром. Не буду ничего и никого откладывать на потом", - добавила Ольга.

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