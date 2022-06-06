Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома паризький шеф-кухар і суддя проекту" Майстер Шеф " разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. З останнім Ольга ще й пише книги рецептом про українську кухню, а фанати підозрюють, що пара приховує роман. І Мартиновська не соромиться підігрівати чутки, адже цього разу показала, як зустріла свого колегу в аеропорту.

"Якесь нове щастя відчуваю. Нові сльози котяться. А може здогадаєтеся?) ",- написала Ольга, пропонуючи вгадати, кого зустрічає в аеропорту.

"Мій Вовчик теж прилетів. Відпустила його ненька Україна на три маленькі дні, бо є важлива справа. Як це щасливо і боляче одночасно зараз, зустрічати, бачити Наживо, обіймати по-справжньому, а не в смс...",- написала Мартиновська, показуючи Володимира Ярославського.

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