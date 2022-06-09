Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион, которая несколько лет назад похоронила сына, пережила еще одну трагедию.

В интервью программе "Зірковий шлях" артистка рассказала, что ее муж Сергей в сентябре умер от осложнений коронавируса.

"Очень тяжело, когда тебя покидает человек, к которому ты наконец привыкла, с которым чувствовала себя защищенной, как никогда. Как счастье пропало. Но я уже потеряла сына, я эту потерю очень болезненно пережила и потерю любимого тоже", — рассказала Наталья Фалион.

Певица считает, что женщины устойчивее мужчин и легче могут пережить потерю.

"Женщины очень сильные, мужчины еще позавидуют, мы всегда становимся на ноги. Мы не ломаемся, лишь можем чуточку согнуться. Некогда горевать, есть долг жизненный, люди, которые на тебя смотрят, на твои боль и радость. Пусть видят тебя радостной, а боль останется для подушки, для ночи, когда ты сама, мысли возвращают тебя к счастливым и тяжелым дням", — поделилась артистка.

Также звезда "Лисапетного батальона" дала несколько советов женщинам, которые потеряли любимого.

"Не надо углубляться, ковыряться в душе, задавать Богу вопрос: в чем я виновата? Почему так случилось? А как бы было по-другому? Мозг не имеет ответа на эти вопросы и начинает тебя разрушать. Просто переверните ту страницу и вспоминайте только хорошее, ведь и того могло не быть", - сказала Фалион.

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