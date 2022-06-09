Шеф-кухар і екс-суддя проекту "Майстер Шеф" разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським Ольга Мартиновська, яка зараз працює у Парижі, записала нове звернення до українців.

Ольга сама виховує доньку Віру, яка народилася в 2016 році. Мартиновська та батько дівчинки Іван Кобець познайомилися в київському ресторані, де разом працювали. В 2015 вони одружилися, але шлюб не тривав довго, в вже на початку 2020 року вони офіційно розлучилися.

На своїй сторінці в Instagram зірка "Майстер Шеф" розмістила зворушливе фото обіймів з донькою та важливий заклик з приводу злочинів, які російські окупанти скоїли проти дітей.

"Історій злочинів, скоєних проти дітей України безліч. І від кожної з них у жилах стигне кров та віднімає мову. Декілька днів тому прочитала історію Маші з Маріуполя, котра наступила на розетку в околицях міста. Розетка виявилася розтяжкою. Дитині зробили операцію, вона жива. Та чи можна це пробачити?", — розповіла Ольга.

"Мої хороші, я прошу вас: не мовчіть! За ініціативи Офісу Генерального прокурора було створено сайт warcrimes.gov.ua, де можна безпечно залишити інформацію та докази проти військових російської армії. Лише разом, розповідаючи про те, що відбувається, ми матимемо можливість покарати винних", — закликала Мартиновська.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" нарешті возз'єдналася з Ярославським.

А ще Politeka повідомляла, що Ольга Мартиновська зізналася, за чим скучила в Києві.

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