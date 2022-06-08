Катерина рассказала, с кем пыталась общаться за эти месяцы.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является известной телеведущей, которая с первых дней российской агрессии занимается помощью для украинцев, создала систему поиска пропавших и часто рассказывает о резонансных событиях в сети. Артистка часто обращалась к коллегам в рф, а такхе украинским звездам туда выехавшим.

Однако, по словам Осадчей в интервью, они продолжают игнорировать все ее обращения, а также отмалчиваются, чтобы и дальше жить в стране-агрессоре, которая лишает жизни мирных украинцев.

Катерина напомнила, что писала и Тодоренко, но так даже не ответила, почему продолжает цинично отмалчиваться.

"Я так поняла, что у нее свои причины, почему так. То, что она беременна, – довольно слабый аргумент, когда убивают твой народ", – сказала телеведущая.

По словам ведущей, Повалий вообще считается самым большим предателем Украины, она вообще в первых рядах.

"Ей я не писала, потому что писать человеку, выступающему в кремле на 9 мая, - это вообще бессмысленно. Это уже предательство самого высокого качества. Даже представить не могу, что в голове у человека, поступающего так?!" – рассказывает Катерина.

Напомним, что Катя Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая срочно обратилась к украинцам за помощью.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.