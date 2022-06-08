Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является известной телеведущей, которая с первых дней российской агрессии занимается помощью для украинцев, создала систему поиска пропавших и часто рассказывает о резонансных событиях в сети. Артистка часто обращалась к коллегам в рф, а такхе украинским звездам туда выехавшим.
Однако, по словам Осадчей в интервью, они продолжают игнорировать все ее обращения, а также отмалчиваются, чтобы и дальше жить в стране-агрессоре, которая лишает жизни мирных украинцев.
Катерина напомнила, что писала и Тодоренко, но так даже не ответила, почему продолжает цинично отмалчиваться.
"Я так поняла, что у нее свои причины, почему так. То, что она беременна, – довольно слабый аргумент, когда убивают твой народ", – сказала телеведущая.
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По словам ведущей, Повалий вообще считается самым большим предателем Украины, она вообще в первых рядах.
"Ей я не писала, потому что писать человеку, выступающему в кремле на 9 мая, - это вообще бессмысленно. Это уже предательство самого высокого качества. Даже представить не могу, что в голове у человека, поступающего так?!" – рассказывает Катерина.
Напомним, что Катя Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая срочно обратилась к украинцам за помощью.
Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.