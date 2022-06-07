Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая помогает сейчас украинцам найти пропавших родственников, занимается помощью беженцам и рассказывает о ситуации в стране. По словам Катерины в интервью "КП Украина", ей есть что сказать о многих звездах.

В часности, речь идет о тех артистах, которые умалчивают о русской агрессии и даже оправдывают ее. Есть и те, кто подорзительно "залегли на дно".

По словам ведущей, к Повалий она не обращалась, ведь артистка и так давно отмалчивается. Телеведущая назвала Повалий самым большим предателем Украины, она вообще в первых рядах.

"Ей я не писала, потому что писать человеку, выступающему в кремле на 9 мая, - это вообще бессмысленно. Это уже предательство самого высокого качества. Даже представить не могу, что в голове у человека, поступающего так?!

Это преступление против своего народа – на уровне преступлений, которые совершает россия. Не поддержать свой народ, не быть вместе с ним – это, собственно, и значит, что ты сделал выбор и не хочешь быть гражданином своей страны. Все. Отдавайте паспорта!" – рассказывает Катерина.

Также она упомянула и Лорак: " Может, это на уровне слухов, но молчать Ани Лорак посоветовал Филипп Киркоров, мол, они там со своей войной разберутся, а у тебя ведь карьера! Думаю, после нашей Победы все станет ясно", - сказала артистка.

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