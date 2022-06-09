Певица поделилась в соцсети афишей и рассказала о концерте в Праге, где выступит в поддержку Украины.

Популярная украинская певца Настя Каменских, которая с начала войны поселилась в Испании, часто делится с поклонниками в Instagram подробностями своей жизни. Так, в этот раз звездная красотка анонсировала свое выступление на музыкальном фестивале в Праге, куда также пригласила украинцев.

На своей странице Настя опубликовала афишу со своим фото, на котором она позирует в черном наряде. Ее кудрявые волосы аккуратно уложены, а лице легкий макияж и нарисованный маленький флаг Украины.

В подписи к публикации Каменских раскрыла детали своего участия в фестивале.

"22 июня, Прага, благотворительный концерт Ukrainian Freedom Voices в рамках Европейского музыкального фестиваля. Рада выступить на таком масштабном событии, посвященном Украине, целью которого является сбор средств на оборудование для украинских больниц, принимающих детей, пострадавших в результате боевых действий. Если вы в Праге приходите на концерт! Средства от продажи билетов будут направлены в благотворительный фонд @tvoyaopora. Билеты можно приобрести на @concert_ru или @gooutpl. Концерт покажут на телеканалах @m1ukraine 26 июня в 20.00 (по местному времени) и @ockotv 28 июня в 19.00 (премьера, по местному времени). Сделать донат в фонд @tvoyaopora в помощь украинским больницам и пострадавшим деткам в них телезрители смогут, отсканировав QR код на экране во время этих трансляций", - рассказала певица.

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