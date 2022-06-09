Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ірина Білик в інтерв'ю для програми "Вечір з Україною" поділилася, що не спілкується ні з ким з російських колег. Вона згадала про Філіпа Кіркорова, якого вважала своїм другом, але з початку повномасштабної війни рф проти України, подивилася на нього зовсім по-іншому.

Ірина Білик також підкреслила, що не хоче, щоб російські артисти виконували її пісні, тому що прирівнює їх до вбивць, які підтримують кривавий режим Путіна.

"Людина, яка мовчала стільки днів і підтримує, що над нами знущаються ... я вважаю, що таких друзів у мене більше немає. Я для них була світлою людиною, яка пише світлі пісні. І у мене завжди хотіли забрати мою творчість, творчість українців. Але я не хочу, щоб ці люди співали мої пісні. Тому що вони співають неправду! Артистів можна прирівняти до карателям та вбивцям. Вони теж вбивають своїми діями простих людей, мирних українців", - заявила Ірина Білик.

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла українцям про свою біду.

Як Politeka повідомляла, Ірина Білик з розкішним букетом оригінально "заманює" на свій концерт.

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