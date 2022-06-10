Свадьба американской певицы Бритни Спирс с ее возлюбленным Сэмом Асгари оказалась на грани срыва из-за появления ее первого мужа Джейсона Александра.

Мужчина ворвался в дом, в котором была запланирована закрытая церемония и, начав вести прямой эфир в Instagram, бегал по комнатам в поисках экс-супруги.

Britney Spears’ ex, Jason Alexander, broke into her house and stormed inside her wedding venue before her wedding ceremony on Instagram Live. pic.twitter.com/tiRbXBoAnJ — Pop Base (@PopBase) June 9, 2022

На вопросы охранников Джейсон отвечал, что Бритни сама его пригласила.

В результате секьюрити все же вывели Джейсона из дома и вызвали полицию.

Britney Spears' wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event ... resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB — TMZ (@TMZ) June 9, 2022

«Оставьте эту женщину в покое! Все, кого она знала, были психами или что?», «Оставьте ее в покое», «Почему охранники пропускают его через дом?! Их следует уволить», - комментируют появившиеся в Сети кадры.

Бритни Спирс и Джесон Александр были знакомы с детства и поженились в часовне Лас-Вегаса в 2004 году. Однако этот брак был расторгнут всего через 55 часов. Адвокат бывшей поп-звезды заявил, что мать Бритни, Линн Спирс, вынудила ее дочь подать ходатайство об аннулировании.

«Это была мать, вмешивающаяся в жизнь своей дочери. Она приехала в Лас-Вегас, выгнала Джейсона и купила ему билет на самолет домой», - рассказывал адвокат в интервью.

Также он рассказывал, что идея выйти замуж принадлежала именно Бритни.

Новым супругом 40-летней Бритни Спирс стал 28-летний фитнес-ииснтруктор Сэм Асгари. Церемония прошла на вилле поп-звезды в Калифорнии. Как сообщает издание PEOPLE , ссылаясь на инсайдеров, Бритни Спирс надела свадебное платье от Versace и шла к алтарю под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.

I wish Britney spears and Sam a happy life and wedding ❤️❤️🥲 pic.twitter.com/SFj4S6glRq — Mona Lisa🌹🍬 BRITNEY'S WEDDING (@FreedBritneyBtc) June 9, 2022

На закрытом празднике присутствовали только самые близкие друзья новобрачных. Известно, что среди приглашенных были Донателла Версаче, Мадонна, Селена Гомес, Кристина Агилера, Пэрис Хилтон.

Selena Gomez spotted at Britney Spears wedding ceremony in LA. pic.twitter.com/LjFtU5VlTl — Pop Base (@PoeBase) June 10, 2022

Родителей Бритни на свадьбе не было. Также среди гостей не были замечены сыновья певицы – 16-летний Шон и 15-летний Джейден.

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