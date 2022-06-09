Українська телеведуча Катя Осадча розповіла про інтерв'ю, в якому довела журналістку до сліз.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча. Зірка зараз займається допомогою українцям, але не забуває і про свою сторінку в Instagram. Цього разу Катя вирішила розповісти про інтерв'ю, яке давала для польського телебачення.

"Коли ти кожен день живеш у справах, допомагаєш, вирішуєш, крутишся нонстоп, немає часу занурюватися в роздуми. Але щоразу такі інтерв'ю накривають новим усвідомленням жаху.

Сьогодні згадала Сашу, маленького нашого ангела, який не дістався до берега човном, тікаючи від окупантів і плакали разом з журналісткою...", - написала Осадча.

Українці почали обговорювати публікацію Каті, розповідаючи, як можна вгамувати біль:

"Вгамувати нестерпний біль допомагають добрі справи, і те, що наші захисники і захисниці звільняють наші території і наших людей", "чесно виплакую все, що повинно бути виплакано", "цей біль неможливо вгамувати".

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