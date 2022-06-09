Співачка показала фотографії зі свого виступу і розповіла про те, скільки коштів вдалося зібрати.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зараз активно виступає за кордоном на благодійних концертах, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram.

Так, нещодавно артистка анонсувала свій майбутній виступ у Празі, а поки показала кадри з концерту в Литві, де вдалося зібрати 120 тисяч євро. Як видно, на сцену співачка вийшла в чорному закритому вбранні, її пишне кучеряве волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж і намальований на щоці прапорець України.

У підписі до публікації Каменських розповіла про цей виступ.

"Сьогодні о 21: 00 на @tet_tv буде трансляція великого благодійного концерту "Сила єдності", який нещодавно проходив у Литві. Ви почуєте відразу три пісні (одну з яких ви ще не чули) – "Я – Україна", "You crying" і "Back home". Я присвятила їх моїй рідній країні і всім українцям. Ця подія покликана підтримати Україну та зібрати кошти на майбутнє лікування та реабілітацію українських захисників у Литві. У Литві збір все ще триває і в даний час зібрано понад 120 000 євро.

Вдячна Литві та членам клубів ROTARY INTERNATIONAL та LIONS CLUB за організацію цієї події та за активну допомогу українцям з перших днів війни. Також дякую литовським артистам, які також приєдналися, телеканалам @lrt.lt і @m1ukraine, які транслювали у себе цей концерт і всім, хто допоміг зібрати кошти для наших українських захисників. Разом ми обов'язково повернемо мир в Україну", - написала артистка.

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