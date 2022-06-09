Популярна співачка Ірина Федишин активно веде Instagram, вона подорожує світом і розповідає про концерти. Їх артистка проводить для допомоги українським біженцям, а також тим громадянам, які втратили свої будинки і близьких.
Не дивлячись на кілька скандалів, Ірину продовжують підтримувати шанувальники і нахвалювати її образи. На виступах Федишин красується в нарядах з вишивкою та квітами.
«Спасибі всім, хто приїхав і тим самим підтримав ЗСУ, оскільки всі виручені кошти з концерту підуть на допомогу нашим захисникам. Неймовірно щаслива працювати у творчому тандемі з піаністом світового рівня Євгеном хмарою. @evgenykhmara
P. S.: особливе спасибі моїм друзям, Віталію і Наді, які доклали максимум зусиль і організували шоу європейського рівня в українському форматі 🔥 🇺 🇦 пишаюся такими українцями, які борються щодня, не втомлюючись, і наполегливо допомагаючи ЗСУ, наближаючи нашу допомогу» - говорить Федишин.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
14-річна дочка Кошового з "Квартал 95" за кордоном вразила зовнішністю: "Неймовірно красива"
ЗСУ зірвали наступ окупантів, розвідка повідомила про загрозу з іншого напрямку: "Просування росії..."
Невдалий штурм і фактично знищена бригада: стало відомо про нові провали росіян
Горбунов на емоціях висловився про поведінку літніх українців: "Клубок у горлі, наші люди..."
В мережі також відповідають:
"Яка ви красива, особливо в сукні вишиванці! І велика молодець, пишаємося вами!; Дякую за можливість долучитися, ви робите велику справу🇺 🇦 🙏 🇪 🇸; люблю безмежно Цен ціную вашу добро; Красуня і красива співачка😍❤️; робить добру справу, молодець; частіше б так і радісніше стає».
Также концерт Барських оголосили в Росії, зірка жорстко відреагував.
Як повідомляла Politeka, Білик емоційно розповіла про втрати і жахи, які можуть трапитися з кожним.
Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес здивував видом на вулиці в мокрих штанях.