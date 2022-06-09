Популярна співачка Ірина Федишин активно веде Instagram, вона подорожує світом і розповідає про концерти. Їх артистка проводить для допомоги українським біженцям, а також тим громадянам, які втратили свої будинки і близьких.

Не дивлячись на кілька скандалів, Ірину продовжують підтримувати шанувальники і нахвалювати її образи. На виступах Федишин красується в нарядах з вишивкою та квітами.

«Спасибі всім, хто приїхав і тим самим підтримав ЗСУ, оскільки всі виручені кошти з концерту підуть на допомогу нашим захисникам. Неймовірно щаслива працювати у творчому тандемі з піаністом світового рівня Євгеном хмарою. @evgenykhmara

P. S.: особливе спасибі моїм друзям, Віталію і Наді, які доклали максимум зусиль і організували шоу європейського рівня в українському форматі 🔥 🇺 🇦 пишаюся такими українцями, які борються щодня, не втомлюючись, і наполегливо допомагаючи ЗСУ, наближаючи нашу допомогу» - говорить Федишин.

В мережі також відповідають:

"Яка ви красива, особливо в сукні вишиванці! І велика молодець, пишаємося вами!; Дякую за можливість долучитися, ви робите велику справу🇺 🇦 🙏 🇪 🇸; люблю безмежно Цен ціную вашу добро; Красуня і красива співачка😍❤️; робить добру справу, молодець; частіше б так і радісніше стає».

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