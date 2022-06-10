Популярная украинская блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина, которая меньше года назад родила ему сына Льва, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сети кадры из новой фотосессии в поле с козами.

На фотографиях Даша запечатлена среди красивых просторов с теплым светом на закате солнца. На некоторых снимках можно увидеть коз и овечек, которые пасутся в поле, а на одном из снимков блогерша позирует с мужем и сыном. Перед камерой Квиткова появилась в легком темном платье с мелким узором, которое идеально легло по фигуре и открыло плечи. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Даша написала: "Забыла, как подписывать фото, поэтому просто спрошу: Как вы? (я вас люблю)". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Невероятная", "Ой, как красиво", "Красота", "Какие красивые фото, какие хорошие вы", "Какая красота", "Такая хрупкая", "Очень красивые вы и фото", "Какая вы красивая", "Ох, какая невероятная серия", "Какие хорошие фото".

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