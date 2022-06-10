Популярная украинская певица и бывшая подопечная Монатика Лида Ли, которая была участницей шоу "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась яркой фотосессий, на которой появилась в необычном образе.

Как видно, съемка проходила на природе, на фоне красивого пейзажа, а сама Лида просто сияет. Перед камерой красотка появилась в летящем белом платье до пяток, поверх которого она накинула элегантный желтый пиджак, а завершают образ белоснежные кроссы. Волосы девушки красиво завиты и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Доброе утро! Можно у тебя кое-что попросить? Улыбнись, пожалуйста! Прямо сейчас! Хотя бы чуть-чуть… Тебе так идет улыбка! Пусть улыбка и уровень счастья становиться только больше! Это тоже наша сила! Мечтаю и верю… настанет время, когда мы все снова начнем улыбаться, как прежде, без повода". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото певицы, засыпая ее комплиментами.

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