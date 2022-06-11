Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и победительница первой "Фабрики звезд". 36-летняя звезда уже 21 год вместе со своим супругом, которому родила сына Нестора. Мальчику сейчас 7 лет. Но это не помешало ей оказаться в центре скандала развода солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, своим кумом. Паре приписывали роман и поговаривали, что Нестор очень похож на Михаила.
Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила поговорить со своей аудиторией.
"Пишите - покажу. Оля, покажи пожалуйста...", - предложила поиграть Цибульская.
"Фото беременной Нестором", - написал фанат.
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"Третий месяц беременности. Тот редкий период в жизни", - написала Оля и продемонстрировала фото, где в кружевах моет пол, впечатляя эффектным ракурсом.
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