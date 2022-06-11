Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - популярный украинский певец. Звезда несколько лет назад решил женится на молодой блогерке Кате Репяховой. После этого у пары в 2021 году появился сын. После начала войны жена Павлика отправилась с ребенком в Израиль, где находилась долгое время.
А недавно Катя вернулась сначала в Украину, а потом и Киев, приехав на недолгий срок. Звезда сразу занялась собой и отправилась по салонам красоты. Репяхова покрасила волосы, сделала чистку лица, а также накрасила ресницы.
Не забыла Катя и о походе на шугаринг. И вот в последней публикации блогерка решила показать, какого результата ей удалось достичь, поделившись сторис в Инстаграм.
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"Как же я соскучилась за собой такой", - подписала довольна Катя кадры.
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