Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала, как выглядит после бьюти-марафона, поделившись радостью с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - популярный украинский певец. Звезда несколько лет назад решил женится на молодой блогерке Кате Репяховой. После этого у пары в 2021 году появился сын. После начала войны жена Павлика отправилась с ребенком в Израиль, где находилась долгое время.

А недавно Катя вернулась сначала в Украину, а потом и Киев, приехав на недолгий срок. Звезда сразу занялась собой и отправилась по салонам красоты. Репяхова покрасила волосы, сделала чистку лица, а также накрасила ресницы.

Не забыла Катя и о походе на шугаринг. И вот в последней публикации блогерка решила показать, какого результата ей удалось достичь, поделившись сторис в Инстаграм.

"Как же я соскучилась за собой такой", - подписала довольна Катя кадры.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика похвасталась неожиданным отпуском мужа

Также Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика в эффектном мини впечатлила не только ножками

А еще Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика в белом костюме похвасталась внезапной переменой