Конфликт после развода между Джоли и Брэдом Питтом продолжается и вспыхнул с новой силой после нового иска от мужчины. Причем после заявления артиста самой Анджелине пришлось дать свой комментарий. Сделанное заявление не носит строго официальный характер, однако оно было получено изданием People от источника.

Вчера стало известно, что Джоли уже успела дать ответ на обвинения бывшего мужа в свой адрес. Так, появился комментарий о продаже Джоли ее части замка, который она покупала с Питтом до развода.

«Иск мистера Питта против мисс Джоли — это всего лишь продолжение его ложной интерпретации всей истории. Правда о том, как все происходило на самом деле, прежде еще не была раскрыта публично. После событий, которые привели к тому, что мисс Джоли подала на развод, а потом годами полностью посвящала себя воспитанию детей, она поняла, что не сможет вернуться в замок. И приняла трудное для нее решение продать его».

Ранее стало известно, Брэд Питт обвиняет свою бывшую жену Анджелину Джоли в попытке умышленно причинить ему вред, нанеся ущерб репутации их винодельни после того, как она тайно продала свою долю в их совместной французской винодельне «российскому олигарху».

В новых юридических документах юридическая команда Питта заявила, что Miraval был «страстным» проектом артиста и Анджелина «пока ничего не внесла в успех компании, она пошла дальше и продала свою долю бизнесмену-миллиардеру Юрию Шефлеру.