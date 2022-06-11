Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак прославился благодаря своему участию во многих юмористических проектах, а его встречи с Ксенией Мишиной на "Холостячке" не раз удивляли сеть. Сейчас же мужчина решил перейти на новый этап отношений с девушкой, о которой все узнали еще на самом шоу. Об этом сам Рыбак проговорился во время нового интервью с Григорием Решетником, неизменным ведущем "Холостяка" и "Холостячки".

Так, во время съемок "Холостячки" выяснилось, что парень оказался тем еще ловеласом: на проекте он клался в любви Ксении, а на самом деле хотел быть с бывшей девушкой Алиной.

Мишина простить этого не смогла и выгнала Рыбака с шоу. Алина же приняла парня обратно и вот пара вместе уже почти 2 года снова. Он даже сделал ей предложение:

"Все было спланированно нами вместе. Алина мне рассказывала четкий план, как должно выглядить предложение. Все будет в Париже, отправляет мне ссылки на обручальные кольца",- говорит Рыбак.

Однако все вышло не так, как хотелось. Он вывез ее с подругой, Алина написала что скучает вдалеке от него, а сам Рыбак сделал предложение просто в переписке и девушка согласилась.

Также на своей странице в Инстаграм Андрей Рыбак высказался относительно ситуации в Украине и показал фото со своей любимой девушкой - Алиной. Он рассказал, что останется в Украине и объяснил, почему украинцам стоит оставаться на родине.

Ранее сообщалось, Андрей Рыбак из "Холостячки" в несуразном виде появился в ресторане.

Также, Рыбак из "Холостячки" в подарке от Мишиной развлекся перед зеркалом.

Politeka рассказывала, экс-участник "Холостячки" Рыбак неприятно удивил любимую после двух лет отношений.