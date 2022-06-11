Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист и сценарист студии "Квартал 95". Шоумен решил попробовать свои силы на проекте "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Александру удалось победить на проекте, после чего пара некоторое время была вместе, но после череды ссор все же рассталась. После этого Эллерт ушел в творческий отпуск на студии. Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Александр появился после длительного перерыва. Как можно увидеть, заросший звезда в этот раз был в черном.

"Так, ребята. Всем привет. Как вы? Я уходил в некую инста-паузу и если честно, соскучился и за комментариями, и за гневными комментариями", - рассказал Эллерт.

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