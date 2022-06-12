Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який прославився завдяки другому сезону "Фабрики". Після цього артист співпрацював з Наталією Могилевською, а в 2014 році взяв перерву. Вже в 2019 році Дантес завершив творчу відпустку і почав радувати новими синглами, а в 2021 записав перший сольник. А після цього відіграв перші сольні концерти де був аншлаг.

Після початку війни Володимир Дантес оголосив з Надею Дорофєєвою, що вони більше не разом. Пара пробула 10 років разом, більшість з яких в офіційному шлюбі. А на нових кадрах Володимир в Instagram показав, як чіпляє дівчат.

"Зараз дівчата клюють на електрокар тільки так. Катаю Дашу", - написав Володимир.

Варто відзначити, що Дантес їздить на автомобілі Tesla лимонного кольору. Нещодавно артист зізнався, що віддав автомобіль волонтерам, щоб вони розвозили необхідні речі українським захисникам.

Володимир Дантес

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