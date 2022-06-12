За цей час артист лише кілька разів публікував пости в Instagram, але так і не спілкувався з шанувальниками в сторіз та не відповів на питання про його місце знаходження.
Соліст групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин в інтерв'ю 24 каналу припустив, що Олег Винник зараз може перебувати в Німеччині, де той і починав свою кар'єру як оперний співак.
"Ми сьогодні, до речі, згадували про нього, коли їхали. Здається, десь побачили афішу. Хлопці питали, де ж Олег Винник. Можливо, в Німеччині проводить якісь концерти", — заявив Харчишин.
Соліст "Другої ріки" також розповів, як ставиться до зіркових колег-чоловіків, які під час війни перебувають за кордоном, серед яких Анатолій Анатоліч, Потап, Монатік.
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"З Монатіком зустрічався в Польщі, коли ми були там з концертами. Він теж організовує якісь концерти, допомагає. Можливо, той страх можна пояснити. Можливо, вони це роблять заради дітей. Я не можу звинувачувати, їх можна зрозуміти. Але можна було б залишити дітей у безпеці та приїхати", — поділився Харчишин та додав, що він сам так і зробив, дітей з мамою відвіз до кордону та повернувся.
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